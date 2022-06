Mercedes, a Stoccarda apre eCampus dedicato alle batterie del futuro

Investimento da centinaia di milioni per un centro destinato a sviluppare le competenze sulle future generazioni di batterie e celle. In vista anche una produzione su piccola scala. Untertürkheim consolida così il suo ruolo di polo high-tech nell'ambito della strategia "Electric Only" del Gruppo.

E' destinato allo sviluppo di competenze per la ricerca e lo sviluppo delle future generazioni di batterie e celle il 'Mercedes eCampus' inaugurato dalla casa automobilistica presso il suo stabilimento principale di Stoccarda-Untertürkheim. La struttura entrerà gradualmente in funzione a partire dal 2023 e ospiterà inizialmente, tra le altre attività, uno stabilimento per la produzione su piccola scala di celle di batterie. Entro la metà del decennio, l'eCampus - frutto di un investimento da centinaia di milioni di euro - sarà completato con un Battery Safety Lab e varie strutture di prova per testare nuove generazioni di batterie. Untertürkheim, si sottolinea, consolida così il suo ruolo di polo high-tech per le tecnologie di sviluppo nell'ambito della strategia "Electric Only" del Gruppo.

Il consolidamento e l'ampliamento delle attività di ricerca e sviluppo presso l'eCampus Untertürkheim svolgeranno un ruolo chiave nella strategia di guida di Mercedes-Benz. In futuro, Mercedes-Benz coprirà l'intero processo di sviluppo tecnologico sulle batterie in questa sede, dalla ricerca di base allo sviluppo e alla produzione di batterie. Il nuovo Mercedes-Benz eCampus copre un'area di oltre 30 mila mq ed è pensato seguendo una filosofia di conservazione delle risorse e riduzione dei consumi energetici. Circa il 60% della superficie del tetto è dotata di impianti fotovoltaici che forniscono energia verde all'officina di produzione nell'ambito del programma Mercedes-Benz per l'espansione delle energie rinnovabili. Come nella fabbrica 56 di Sindelfingen, per la facciata verrà utilizzato cemento riciclato ricavato da materiale da demolizione.

Commentando l'iniziativa Ola Källenius, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group , ha sottolineato come la tradizionale sede di Stoccarda-Untertürkheim "come nessun'altra, rappresenta la storia di successo di Mercedes -Benz. Insieme alla nostra forza lavoro altamente qualificata e motivata, stiamo dando forma alla transizione verso una nuova era elettrica. E Untertürkheim continuerà a essere anche in futuro il centro delle competenze di guida di Mercedes-Benz".