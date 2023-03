Mercedes-Benz, 2022 da record per il Museo di Stoccarda

E' stato un 2022 da record per il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda che è ormai una delle attrazioni 'imperdibili' per i turisti che visitano la 'capitale dei motori' tedesca: rispetto al 2021 ancora segnato dalle limitazioni pandemiche, le visite lo scorso anno sono state superiori di oltre il 250%. L'anno scorso il museo è stato visitato da quasi 627 mila persone, da classi scolastiche a visitatori di ogni tipo, provenienti da ben 150 Paesi.

Anche nel 2022 gli stranieri hanno rappresentato più della metà degli ospiti. La maggior parte di essi proveniva da Europa, Ucraina e Stati Uniti d'America. A stimolare le visite - che hanno portato il 28 aprile scorso alla vendita dell'11.111.111° biglietto d'ingresso dall'apertura del museo nel 2006 - è stato il programma del 2022 che nell'area esterna comprendeva l’ormai classico raduno di auto d'epoca di tutte le marche "Classics & Coffee", i concerti estivi, una giornata dedicata alle famiglie, il cinema all'aperto e la "Mostra di cultura cittadina al Museo Mercedes-Benz". Un punto culminante è stata la mostra "Moving in Stereo" della Mercedes-Benz Art Collection, che durerà fino all'11 giugno 2023.Fra i nuovi arrivi 'motoristici' la Mercedes-AMG F1 W11 con cui Lewis Hamilton nel 2020 ha vinto il campionato mondiale di Formula 1.

Per il 2023 l'ambizione è quella di confermare e superare i risultati grazie a una offerta che prevede - fra l'altro - la mostra d'arte "Moving in Stereo", con i pezzi forti della Mercedes-Benz Art Collection, in calendario fino all'11 giugno 2023. A gennaio sono state aggiunte altre nove opere d'arte alla mostra, che ora conta 150 lavori di 90 artisti provenienti da 20 Paesi. Il museo - è l'impegno dei curatori - continuerà a coltivare anche in futuro la contaminazione tra la storia della mobilità e l'arte. Fra i nuovi arrivi 'motoristici' la Mercedes-AMG F1 W11 con cui Lewis Hamilton nel 2020 ha vinto il campionato mondiale di Formula 1. "Il nostro spazio è un luogo meraviglioso per rendere i tesori della Mercedes-Benz Art Collection accessibili a un vasto pubblico. Per questo motivo, anche dopo la mostra speciale 'Moving in Stereo', le singole opere della Mercedes-Benz Art Collection avranno una sede permanente presso di noi", ha dichiarato Bettina Haussmann, Direttore del Museo Mercedes-Benz.