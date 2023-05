Mercedes Benz EQT 2024: il van compatto e Premium

Mercedes-Benz EQT 2024 è il nuovo piccolo veicolo commerciale della Casa della Stella a tre punte.

un modello che evidenzia come il brand tedesco voglia proseguire sempre di più nel campo della mobilità elettrica anche in segmenti di mercato particolari, per dare una risposta concreta a tutte quelle famiglie che desiderano un veicolo confortevole sia per gli spostamenti giornalieri ma anche da sfruttare per il tempo libero, la Mercedes-Benz EQT, abbina i vantaggi derivanti da una trazione totalmente elettrica, alla praticità di un van.

Il nuovo model year 2024 sarà disponibile sui mercati internazionali entro fine anno.

Per via delle sue caratteristiche estetiche è immediatamente riconoscibile quale appartenente alla famiglia Mercedes-EQ: presente nel frontale l’immancabile stella a tre punte, la griglia è ora total black, i gruppi ottici a seconda degli allestimenti, sono dotati di tecnologia a LED.

Mercedes-Benz EQT: dimensioni, motore, ricarica

Le dimensioni della rinnovata EQT sono compatte: il van tedesco ha lunghezza di 4,498 metri, una larghezza di 1,859 metri ed un’altezza di 1,819 metri.

Proprio come gli altri modelli della gamma EQ, tanti sono i vantaggi che la nuova vettura offre per la vita di tutti i giorni e per le attività ricreative. La soglia di carico è stata ribassata di 561 mm, le porte scorrevoli su entrambi i lati della vettura facilitano l’accesso alla parte posteriore e qualsiasi carico diventa più agevole potendo disporre, con il portellone, dei tre lati della vettura.

Al lancio la EQT sarà disponibile con un motore elettrico dalla potenza di 122 CV con una coppia di 245 Nm, supportato da una batteria agli ioni di litio da 45 kWh, posizionata davanti all’asse posteriore in una posizione protetta dagli urti.

La batteria può essere ricaricata con corrente alternata a 22 kW, ma si può usare anche un caricabatterie a corrente continua da 80 kWh, in dotazione della vettura, in questo caso il tempo di ricarica per passare dallo 0 all’80% è di 38 minuti.

La presa di ricarica è posizionata anteriormente sotto la Stella, una soluzione pratica, soprattutto quando si agisce in spazi ristretti.

Diversi i sistemi di assistenza alla guida, l’Active Brake Assist aiuta a evitare e prevenire tamponamenti e incidenti con veicoli in transito, pedoni e ciclisti, il Crosswind Assist è in grado di ridurre gli effetti delle raffiche di vento con una azione frenante sulle ruote, l’Hill Start Assist aiuta nelle partenze in salita, l’Attention Assist è in grado di rilevare colpi di sonno e stanchezza del guidatore, lo Speed Limit Assist riconosce i limiti di velocità con l'ausilio di una telecamera e li visualizza nel quadro strumenti, ed avvisa qualora il limite di velocità venga superato.