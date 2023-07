Mercedes-Benz Italia festeggia i suoi primi 50 anni.

Una vera storia d’amore quella con la penisola, la Mercedes-Benz Italia nasce il 18 aprile 1973 a Roma, in via degli Abruzzi 3, succursale del marchio tedesco inizialmente posseduta per il 75% dalla Casa Madre e per il restante 25% dalla Autostar, importatore di autovetture dal 1959.

Hans Breithaupt è stato il primo Amministratore Delegato di Mercedes-Benz Italia, colui che accettò la sfida dell’allora Presidente Boccanelli: “… mi faccia fare a modo mio per un anno e vediamo i risultati; se non arrivano, mi dimetto”.

Così fu, perché a partire dagli anni ’80, Mercedes triplica, rispetto agli anni ’70, i suoi volumi in Italia, un periodo di grande splendore per la Casa di Stoccarda, che vede Bruno Sacco a capo del suo centro stile, colui che disegnò tra le più belle vetture di sempre.

Nasce così nel 1982 la Mercedes Classe A, inizialmente contestata internamente, fu un modello di successo, di grande moda, che anticipava di fatto un trend, quello del lancio da parte di Marchi Premium, di vetture che rappresentassero la soglia d’accesso alla loro gamma.

Mercedes-Benz Italia: una storia ricca di successi

Non solo Classe A, Classe S, SEC e la leggendaria G, la 190 fu l’asso nella manica della Casa della Stella a tre Punte ma anche la sua tecnologia fu l’arma del successo, negli anni 90 arrivano le nuove serie KOMPRESSOR, il quattro cilindri in linea da 2 litri che equipaggia la SLK e la CLK, è sinonimo di grandi prestazioni e innovazione.

Negli anni a venire tanti i nuovi modelli di successo, la ML che ha segnato il rilancio di un segmento di mercato allora sconosciuto, quello dei SUV, la smart, una citycar dalle dimensioni ultra compatte che trasmetteva al pubblico, italiano ed europeo, non solo innovazione ma anche una grande sicurezza racchiusa in un abitacolo lungo poco più di 2 metri.

Gli anni ’90 per Mercedes-Benz sono anche gli anni della trasformazione dei veicoli commerciali in Vans premium: Vito, Classe V e Sprinter sono la definitiva consacrazione di un salto generazionale che avrà ripercussioni, più che positive, sulle immatricolazioni.