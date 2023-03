Mercedes-Benz Italia: il nuovo concept retail

Nei prossimi anni l’intera rete commerciale Mercedes-Benz sarà caratterizzata da un nuovo concept espositivo, un nuovo format che abbina una ben definita strategia luxury al punto di vendita fisico.

Marco Terrusi, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Roma: “Per riuscire ad intercettare le nuove esigenze dei nostri clienti abbiamo messo in campo una profonda riorganizzazione interna che, oltre a ridefinire gli aspetti architettonici e funzionali del punto vendita, introduce nuove figure professionali, in grado di semplificare i processi e rispondere tempestivamente e in maniera sempre più efficace a quelli che sono i loro reali bisogni. Allo stesso tempo, dobbiamo sfruttare sempre più il potenziale della relazione fisica, esattamente come avviene nelle boutique delle grandi firme del lusso, dalla moda all’alta orologeria. Il punto vendita deve diventare una piattaforma esperienziale che rafforza il valore del brand in una sinergia omnichannel in cui fisico e digitale diventano espressione unica della forza e della reputazione dei nostri Marchi”.

Mercedes-Benz Italia ottimizza la struttura delle proprie concessionarie

Sei aree specifiche, Welcome Area, Consulting Area, Vehicle Display, Vehicle Handover, Shop Area e Service Lobby.

Spazi pubblici aperti dove l’esposizione fisica dei modelli è affiancata da supporti multimediali dove il cliente può interagire, per un’esperienza ancora più immersiva.

Cinque le nuove figure professionali: la Star Assistant che accoglie il cliente, il Customer Contact Consultant che smista le richieste provenienti dai vari canali, il Product Expert che illustra al cliente tutte le caratteristiche delle vetture, il Consulente di vendita analizza offerte, bisogni e ordini, il Media Expert offre informazioni relative ai supporti multimediali presenti sulla vettura.