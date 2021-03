Mercedes-Benz partner dei Centri di Guida Sicura a Vallelunga e Linate

Mercedes-Benz Italia annuncia una partnership biennale con i Centri di Guida Sicura Aci di Roma (Vallelunga) e Milano (Lainate), un accordo che - sottolinea la casa tedesca - "nasce da una condivisione di valori quali sicurezza, sostenibilità e l’importanza di fare sistema in una delicata fase di transizione, che vede l’industria dell’automotive protagonista della più grande trasformazione della sua storia".

La partnership garantirà "una piattaforma polivalente per lo sviluppo di attività in diversi settori" con la disponibilità di modelli della casa di Stoccarda dotati dei più avanzati sistemi di sicurezza, oltre alle ultime soluzioni in materia di sostenibilità. Come sottolinea Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, questa "è molto più che una semplice partnership” bens' "un segnale importante della necessità di fare sistema e creare valore per un settore così importante come quello dell’automotive nel nostro Paese".

Se il presidente Angelo Sticchi Damiani, ricorda che "la sicurezza sulle strade per tutti, a partire dai più vulnerabili quali i pedoni e i ciclisti, è difatti il primo obiettivo di Aci" il responsabile di Vallunga Carlo Alessi ricorda come "l’ incremento tecnologico sui veicoli ha contribuito notevolmente alla sicurezza mentre il fattore umano continua ad essere l’anello debole. Per incentivare la sicurezza si può dotare il primo di sistemi di sicurezza attiva, ma è altrettanto necessario che l’uomo sappia gestirli dotandosi delle abilità necessarie per reagire nel modo giusto di fronte agli imprevisti".