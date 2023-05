Mercedes-Benz: una nuova app contro lo stress da parcheggio

Una nuova applicazione per smartphone che agevola la ricerca e il pagamento del parcheggio: Mercedes lancia il Navigation Package

Mercedes lancia il Navigation Package, la nuova app che offre la possibilità di parcheggiare in oltre 80.000 aree abilitate sul territorio nazionale ed anche di pagare la sosta sulle strisce blu, in modo semplice e immediato, direttamente dal proprio smartphone.

Il pagamento viene processato via Mercedes pay GmbH Solution, l’utente deve solo aver inserito preventivamente all’interno dell’app Mercedes Me, una carta di credito e accettare le condizioni di utilizzo.

Tramite il Navigation Package è anche possibile scaricare il bollino di parcheggio.

Il Navigation Package è attivabile tramite l’app Mercedes me

Una nuova offerta che va ad integrarsi nelle soluzioni che la Casa della stella a tre punte rende disponibili al fine di agevolare e facilitare l’utilizzo quotidiano dell’auto, la funzione “Parcheggio per Navigazione” consente anche di consultare le previsioni meteo e trovare anche le stazioni sciistiche.

Sarà anche possibile trovare e localizzare qualsiasi destinazione speciale tramite la ricerca a testo libero, ma anche ricevere i dati sul traffico in tempo reale, in questo caso il sistema di navigazione provvederà automaticamente a ottimizzare il percorso, scambiando informazioni con gli altri veicoli mediante tecnologia e protocollo Car-to-X.

Mercedes me è la chiave d’accesso a una serie di servizi e funzionalità che possono essere scaricate in ogni momento e che consentono di vivere l’auto in maniera più spensierata senza stress.

Entro il 2025 l’app Mercedes me connetterà oltre 16 milioni di automobili, presenziando ben 65 mercati.

Ad oggi l’app Mercedes me è tra le più apprezzate nel mondo automotive, con 15 milioni di download e una votazione media di 4.8 su 5.