Mercedes e Google uniscono le forze

Mercedes-Benz e Google hanno siglato una nuova partnership strategica che porterà ad accelerare la tecnologia presente sulle auto di nuova generazione.

La Casa della Stella a Tre Punte sarà il primo brand a creare un’esperienza di navigazione totalmente indipendente firmata con il proprio marchio, il Marchio tedesco si avvarrà dei dati e delle funzionalità di Google Maps Platform.

Si tratterà di una tecnologia che sfrutterà le informazioni che Google Maps è in grado di trasferire: percorsi alternativi calcolati in tempo reale, informazioni sul traffico in real time e predittive, informazioni sui luoghi di destinazione, il sistema operativo Mercedes-Benz (MB.OS) in futuro offrirà nuove e avanzate funzionalità.

Mercedes-Benz sfrutterà anche i dati di Google Maps per implementare i propri sistemi di guida assistita.

Ola Kallenius, CEO di Mercedes-Benz ha dichiarato che si tratterà di un’esperienza che andrà ad arricchire i clienti della Stella con nuove funzioni, dalle mappe interattive ad un sistema di navigazione nuovo. Inedita sarà anche l’interfaccia e il pannello di controllo, l’utente sarà completamente collegato alla vettura, anche da remoto.

Google Maps fornirà accesso ai clienti Mercedes-Benz a informazioni riguardanti oltre 200 milioni di aziende e luoghi presenti in tutto il mondo.

Tramite Google Cloud, l'intelligenza artificiale consentirà via MBUX di avere un sistema operativo sempre sicuro, efficiente e veloce, e in grado di fornire le basi per ulteriori step nella guida autonoma.