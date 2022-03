Merck, nel 2022 attesa per forte crescita di vendite e redditività

Il gruppo Merck, leader nel campo della scienza e della tecnologia, prevede una forte crescita organica delle vendite nette nell'anno fiscale 2022, trainata da tutti i settori di attività, in particolare da Life Science. Si prevede che gli effetti dei cambi avranno un impatto positivo dall'1% al 4%. Per l'ebitda prima dell'anno fiscale 2022, la società prevede una forte crescita organica. È probabile che le scienze della vita siano il motore chiave della crescita, ma Merck prevede anche contributi positivi alla crescita organica dell'ebitda pre da parte di Healthcare and Electronics. Si prevede che lo sviluppo del cambio previsto avrà un effetto positivo dal 2% al 5% sull'ebitda di Gruppo pre; è probabile che sia principalmente nei settori di attività della sanità e dell'elettronica.

Lo sviluppo del flusso di cassa operativo dovrebbe rispecchiare in larga misura la prevista forte performance operativa, integrata da effetti positivi sui cambi. Nel complesso, Merck prevede di vedere un forte aumento del flusso di cassa operativo nell'anno fiscale 2022. In linea di principio, tuttavia, la previsione per il flusso di cassa operativo è soggetta a un corridoio di fluttuazione più elevato rispetto alla previsione per le vendite nette e l'ebitda pre.