Meritocrazia Italia, al via primo Sportello Sviluppo

Al via la prima sede fisica dello Sportello Sviluppo e Lavoro nato dall’impegno di Meritocrazia Italia, con la collaborazione di FederTerziario Catania e Talea. Lo Sportello sarà presentato venerdì 28 aprile, presso la Camera di Commercio del Sudest Sicilia, a Catania. Lo Sportello si propone di mettere in dialogo Istituzioni, imprese, associazioni di categoria e singoli lavoratori nella sfida comune del rilancio del Paese. Un obiettivo molto ambizioso, ma certamente realizzabile con azione sinergica e fare cooperativo.

Meritocrazia Italia spiega che "partendo dell’analisi dei dati raccolti nell’ambito del Progetto Excelsior di Unioncamere, di monitoraggio delle prospettive dell’occupazione nelle imprese e della richiesta dei profili professionali, saranno inquadrate le reali esigenze delle diverse imprese, settore per settore, luogo per luogo, su scala nazionale, regionale e provinciale". L'associazione evidenzia inoltre che "soltanto tracciando l’identikit delle figure professionali necessarie, comprese quelle non ancora esistenti, si potrà agire sulla formazione del personale e colmare le lacune, per essere davvero competitivi".

Per questo, prosegue Meritocrazia Italia, saranno coinvolti tutti quei soggetti che, a vario titolo, sostengono e accompagnano persone che ricercano lavoro, che desiderano avviare nuove attività o interessate a nuovi percorsi di qualificazione e specializzazione, quali centri per l’impiego e agenzie per il lavoro, associazioni del terzo settore, associazioni di categoria e datoriali, sindacati e professionisti, enti di formazione e istituzioni scolastiche e universitarie. Nel corso dell’incontro, descriverà l’azione programmata Giuseppe Finocchiaro, direttore d’area Sviluppo territoriale e rete attività commerciali per Meritocrazia Italia e responsabile dello Sportello.

Parteciperanno all’evento Enzo Rindinella, Presidente di FederTerziario Catania, e Claudio Bandini, Presidente dell’Associazione Talea. Sul tema "Il Sistema Informativo Excelsior e la Co-progettazione nella Formazione Professionale", ci si avvarrà dell’importante contributo del responsabile Ufficio Statistica di Unioncamere, Francesco Vernaci, del progettista dell’Associazione Talea, Luigi Motta, della responsabile Agroalimentare FederTerziario Catania, Elena Albertini, del responsabile Logistica di FederTerziario Catania, Giuseppe Raineri, e del responsabile Welfare e Sanità FederTerziario Catania, Tino Cundari.

Prenderanno parte alla Tavola rotonda anche il Segretario nazionale di FederTerziario Alessandro Franco, e, per la Regione Siciliana, gli assessori all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Luca Sammartino, alla Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, Nuccia Albano, all’Istruzione e Formazione Professionale, Mimmo Turano. Massimo Zaccareo, Territory Sales Manager TeamSystem s.p.a., parlerà degli strumenti digitali disponibili per agevolare il dialogo tra professionisti e imprese.

All'incontro sarà presente il presidente nazionale di Meritocrazia Italia Walter Mauriello, che, orgoglioso dell’iniziativa, ne sottolinea l’importante portata innovativa. "Il lavoro - afferma Mauriello - deve ritornare al centro delle politiche economiche e sociali. Bisogna saper puntare sull’innalzamento del livello qualitativo della formazione e della riqualificazione professionale, per rispondere alle sfide di un futuro che è già presente. Meritocrazia è convita che una ripartenza sia possibile soltanto grazie al dialogo e a lavoro sinergico di tutti. La politica è anche e soprattutto questo".