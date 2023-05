Meritocrazia Italia, convocato a Roma il quinto Congresso Nazionale dal 26 al 28 ottobre

Si è appena conclusa a Rimini, presso l’Hotel Continental, la Direzione Nazionale di Meritocrazia Italia, durante la quale i dirigenti e gli associati del movimento si sono riuniti per pianificare ed organizzare il Congresso Nazionale MI che quest’anno giunge alla V convocazione. Il Congresso si svolgerà a Roma nelle date 26-28 ottobre 2023 ed avrà il titolo scelto ad esito di ampio confronto della dirigenza nazionale: “La polItica Artificiale - le forme della Rappresentatività”.

La scelta del tema congressuale, non a caso, tocca il tema cruciale del profondo distacco della politica dal tessuto sociale del Paese e si articolerà in due sessioni alternate da due corner su temi di enorme interesse per i cittadini. La prima sessione avrà titolo “l’Europa…di Governo” con corner, “Giovani divide – CREAre prospettive” e la seconda sessione, “il rapporto tra i diritti e doveri senza partecipazione” con corner “i volti della sostenibilità”.

Nel corso dei lavori della Direzione Nazionale, sono stati moltissimi i punti all’ordine del giorno, tra cui la relazione introduttiva del Presidente Nazionale, Walter Mauriello, che ha sottolineato la impellenza di porre le competenze e il merito al centro dell’azione politica, ricordando che: “Meritocrazia Italia non è solo un luogo di proposte e di studio, ma anche e soprattutto un laboratorio che premia le idee”. E' poi intervenuto in collegamento streaming l'ex Ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, per un confronto sui temi della proposta di riforma della legge elettorale, in corso di elaborazione in seno alla Associazione.

Erano, inoltre, presenti il noto stilista Saverio Moschillo, creator del brand Richmond, con un coinvolgente intervento sul valore dei giovani e del made in Italy, il Segretario Nazionale del Centro Democratico Margherita Rebuffoni, il giornalista e conduttore televisivo Andrea Fragrasso, il Direttore Editoriale Unesco prof Massimo Lucidi, la Europrogettista internazionale Francesca Ballali, il dott. Commercialista Massimiliano Borghese, esperto di economia e diritto tributario, che ha relazionato sulle criticità della legge delega fiscale in ambito di riforma tributaria, con particolare riferimento all’ Irpef, agli interpelli ed ai redditi fondiari.

Nonostante i noti accadimenti degli scorsi giorni per i tragici episodi verificatisi a seguito dell’alluvione e le difficoltà dei collegamenti, la DN ha comunque visto la presenza di ben 95 partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia, in segno di solidarietà alla Regione Emilia Romagna ed al Sindaco della città di Rimini: Jamil Sadegholvaad che ha inviato i suoi saluti all'associazione.

Due giornate di lavoro intense ed articolate, che hanno consolidato gli intenti e gli obiettivi di Meritocrazia Italia. La Direzione si è svolta in un contesto di massima partecipazione ed aggregazione il cui filo conduttore è stata la competenza, il garbo e la consapevolezza di doversi concentrare su un maggior impegno politico, che possa risvegliare l'interesse dei cittadini ad una nuova fase di cittadinanza attiva.

Il Presidente Mauriello ha infatti concluso: “La libertà è partecipazione e la partecipazione è libertà. Dedichiamo una piccola fetta del nostro tempo alla costruzione della nostra libertà, dobbiamo costruire nuove idee per alimentare una sana competizione”.