Meritocrazia Italia: merito, Pnrr, giustizia e legge elettorale temi Direzione Nazionale

Meritocrazia Italia rinnova l’incontro con dirigenti e associati il prossimo venerdì e sabato, 16 e 17 dicembre, presso la sala congressi del rinomato Hotel de la Ville di Avellino. La convention dell’Associazione sarà occasione di confronto e dibattito su temi di fondamentale importanza per il nostro Paese, quali: Formazione, Merito, Pnrr, Giustizia, Riforma della Legge elettorale.

La Direzione Nazionale avrà inizio venerdì 16 dicembre alle 15, con i saluti istituzionali del Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nonché del Consigliere Regionale MI Campania, Giuseppe Cataldo. Introdurrà i lavori, con la contestuale presentazione del programma dell’Associazione per l’anno 2023, il Presidente Nazionale di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello: “il nostro Paese è pieno di risorse importanti e numericamente imponenti, che, tuttavia, sono in stallo mortificate e sfiduciate da una politica autoreferenziale che non contempla tra i suoi obiettivi la valorizzazione del capitale umano, le soluzioni di visione collettiva, i reali bisogni dei comparti in affanno".

"Meritocrazia nasce con il proposito di invertire questa tendenza ed oggi possiamo orgogliosamente affermare che il movimento cammina sulle idee, sulle proposte, sui contributi di tutti coloro che hanno deciso di dedicare le proprie capacità e potenzialità al servizio della collettività; il Logo MI è un laboratorio in fermento e sarà difficile da fermare. - continua Mauriello - Siamo lontani da quel punto di svolta che consentirebbe di ritrovare l’equilibrio. È importante che qualcuno trovi il coraggio di uscire dal coro, di dismettere il conforto del qualunquismo, di ricercare la vera libertà, che si trova lontano dalla verità costruita ad arte da una stampa infedele, dalla felicità della ricchezza materiale. La Cultura, solo la Cultura, può salvare il mondo”.

Interverranno, inoltre,Alessia Fachechi (Responsabile Nazionale MI), Paolo Patrizio (Capo Gabinetto MI), ed in collegamento Streaming: il Sen. Marcello Pera (Esponente Fratelli D’Italia) e l’On.le Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito.

La successiva giornata di sabato 17 Dicembre sarà aperta, con i consueti saluti istituzionali, da Raffaele Tecce (Componente Comitato Scientifico MI), nonché da una relazione introduttiva del Presidente Nazionale MI, Walter Mauriello. Seguiranno gli interventi di: Manuela Lampitella (Coordinatrice Nazionale MI), e Giuliana Albarella (Presidente CREA), mentre in collegamento Streaming interverranno: l’On. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia, e Luca Vullo (Coach esperto di comunicazione, TEDx speaker e showman).

Il dibattito, dunque, si presenta denso di spunti di riflessione, anche alla luce delle recenti polemiche, che hanno investito l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, concetto quest’ultimo che l’Associazione non interpreta quale corsia preferenziale per i più meritevoli e fortunati, ma piuttosto quale uguaglianza di opportunità per tutti, in piena aderenza al precetto costituzionale. I lavori del venerdì saranno trasmessi in diretta streaming su la pagina Facebook “L’Italia che Merita”.