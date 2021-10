Merkel: "Draghi il premier giusto al momento giusto per l'Italia"

"In modo lodevole" il presidente del Consiglio sta cercando di "utilizzare il denaro del Recovery Fund in modo sensato, trasparente e responsabile nei confronti dei contribuenti”

Mario Draghi "è il presidente del Consiglio giusto al momento giusto per l'Italia". E' l'ennesimo riconoscimento al premier della cancelliera tedesca Angela Merkel, contenuto in uno dei passaggi di in una lunga intervista concessa alla 'Suddeutsche Zeitung' in edicola oggi. Secondo Merkel, "in modo lodevole" Draghi sta cercando di "utilizzare il denaro del Recovery Fund in modo sensato, trasparente e responsabile nei confronti dei contribuenti”. Il giornale ricorda che il rapporto di lunga data tra la cancelliera uscente e il premier, che ha salvato l’euro quando era presidente della Bce, è basato sulla stima reciproca.