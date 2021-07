Merkel e Biden rilanciano alleanza Usa-Germania

Angela Merkel ha rilanciato l'alleanza tra Stati Uniti e Germania nell'incontro che ha avuto con Joe Biden nell'ultima visita da cancelliera alla Casa Bianca. A segnare il rilancio dell'alleanza tra Washington e Berlino dopo gli anni burrascosi dell'America First di Donald Trump, i due leader hanno firmato la Dichiarazione di Washington in cui si impegnano a una "stretta collaborazione per promuovere pace, sicurezza e prosperità in tutto il mondo".