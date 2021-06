Merlo, l'addio della fidanzata sui social: "Per sempre nel mio cuore"

"Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore". Inizia così il commovente addio di Luna Shirin Rasia al suo fidanzato, il cantante 28enne Michele Merlo ucciso da un'emorragia cerebrale nella tarda serata di domenica mentre era ricoverato nel reparto si terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna. "Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo" scrive sul social la fidanzata, postando alcune foto che li ritraggono insieme.

"Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare", conclude Luna Shirin Rasia.