Lega in disaccordo sulla sua adozione

L'approvazione del Mes, il meccanismo europeo di stabilità, sta creando scompiglio nel governo italiano con la Lega in disaccordo sulla sua adozione. Secondo il ministero dell'Economia, in carico al leghista Giorgietti, il Mes non aumenterebbe il debito e l'esposizione dell'Italia sui mercati ma migliorerebbe la situazione attuale.