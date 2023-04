Mes, Gentiloni: "Ratifica riforma è un impegno dell'Italia" - Video

E come tale "non dovrebbe essere in discussione"

La ratifica da parte dell'Italia della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità è un "impegno" preso dal nostro Paese in sede europea, e come tale "non dovrebbe essere in discussione". A sottolinearlo è il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine dell'Eurogruppo nei pressi di Arlanda, l'aeroporto di Stoccolma. L'Italia è rimasto l'unico Paese dell'area euro a non avere ancora ratificato la riforma del Mes, che ne farebbe il backstop, cioè il garante di ultima istanza, del Fondo di Risoluzione Unico, che interviene nelle crisi bancarie.