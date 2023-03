Mes, ratifica e Italia: cosa ha detto Meloni

La ratifica del Mes da parte dell'Italia? "Ci sono anche altri strumenti che sono anche più efficaci nell'attuale contesto". Questa la posizione ribadita da Giorgia Meloni, dopo le nuove sollecitazioni arrivate dal presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe, che ha esortato ancora una volta a ratificare al più presto il fondo salvastati.

"Io credo che la materia non vada discussa a monte, ma vada discussa a valle e nel contesto nel quale opera - dice il premier ai giornalisti a Bruxelles - Il riferimento alla governance è un riferimento fatto non a caso, e anche ad altri strumenti che sono anche più efficaci nell'attuale contesto. Stamattina abbiamo discusso dell'Unione bancaria e sul tema di un backstop il Mes è una sorta di Cassazione: il primo e il secondo grado sono l'Unione bancaria, che sono le materie che sono state discusse questa mattina, quindi è un ragionamento del quale non si può discutere se non in un quadro complessivo".

La ratifica del trattato che riforma il Meccanismo Europeo di Stabilità "è una questione che riguarda il Parlamento italiano, la presidente Meloni e il suo Governo", precisa il presidente dell'Eurogruppo Donohoe, al termine dell'Eurosummit a Bruxelles. "Ho solo sottolineato ancora una volta - continua - il valore complessivo della ratifica del trattato, perché svolgerebbe un ruolo prezioso nel rafforzare l'Unione bancaria per tutti. Ma come e quando accade, è una questione di competenza del Parlamento e del Governo italiani. Coopereremo e lavoreremo con loro in ogni modo possibile", conclude.