Messaggi e video hard a studenti, prof religione sospeso

(Adnkronos)

Un professore di religione sospeso per messaggi e video a luci rosse scambiati con alcuni studenti, quasi tutti minorenni. Con queste gravi accuse, riporta il quotidiano Libertà , un insegnante di una scuola superiore di Piacenza è stato sospeso dall'insegnamento e sulla vicenda sta indagando la Procura della Repubblica. Il docente di Religione – un giovane professore di un istituto superiore di Piacenza – è stato sospeso dalle lezioni da circa una settimana. Entro la fine di febbraio ne è in programma l’audizione, da parte dell’amministrazione scolastica, la stessa che ne ha decretato qualche giorno fa lo stop dalle attività didattiche in via cautelare.