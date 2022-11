Messi è il nuovo testimonial di Sorare

Dopo aver arruolato come testimonial icone dello sport del calibro di Kylian Mbappé e Serena Williams, Sorare, tra i più importanti giochi free-to-play basati sulla tecnologia NFT e leader del settore con oltre 2 milioni di utenti in più di 185 paesi, ha annunciato di aver siglato un accordo con il sette volte vincitore del Pallone d’Oro, Leo Messi. Il fuoriclasse argentino diventerà ambasciatore del marchio, che ha anche annunciato di aver firmato una partnership con 18 nazionali che parteciperanno ai Mondiali di calcio, tra cui Spagna, Germania e Argentina, e l’imminente via ai fanta-mondiali con NFT.