Messi lascia il Psg, arriva l'annuncio ufficiale

Ora è ufficiale: Lionel Messi, 36 anni tra meno di un mese, lascerà il Paris Saint-Germain al termine della stagione e alla scadenza del contratto biennale. Lo ha annunciato il tecnico dei parigini Christophe Galtier in conferenza stampa. "Sabato sarà l'ultima partita al Parc des Princes di Messi. Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio. Spero che venga accolto nel miglior modo possibile. Quest'anno è stato un elemento importante, sempre disponibile. Le critiche non le trovo per niente giustificate. Con il Mondiale in mezzo, ha finito la stagione con 21 gol e 20 assist...". Nelle ultime settimane, secondo alcuni rumors, Messi avrebbe gettato le basi per un trasferimento in Arabia Saudita, con un ingaggio faraonico.