"Non c’è assolutamente nulla di concordato con nessun club per il 2023-24. Decideremo alla fine della stagione". Così Jorge Messi, padre di Lionel Messi, sui suoi profili social ha smentito le indiscrezioni sul presunto accordo fra suo figlio e il club saudita dell'Al Hilal. "Non è stato né firmato né accordato niente. Sono solo fake news che usano il nome di Leo", ha aggiunto Messi senior.