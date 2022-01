Leo Messi positivo al covid. Lo annuncia il Paris Saint Germain nel bollettino medico di oggi. Oltre al fuoriclasse argentino, secondo il comunicato della società, sono risultati positivi al coronavirua anche Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Tutti i calciatori positivi sono in isolamento. Neymar, invece, è ancora in Brasile dove prosegue la convalescenza dopo l'infortunio alla caviglia. L'attaccante rientrerà in Francia il 9 gennaio, ma il ritorno agli allenamenti non avverrà prima di 3 settimane.