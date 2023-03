Messi tra Psg e Barcellona, ritorno al passato?

Continua a tenere banco il futuro di Leo Messi. Il 35enne argentino ha un contratto in scadenza a giugno con il Paris Saint Germain e la strada per il rinnovo, a oggi, è in salita. Per questo c'è chi sogna il ritorno di Messi a Barcellona. Come raccontato dai media catalani, nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra Jorge Messi, papà di Leo, e il presidente blaugrana, Joan Laporta. Un faccia a faccia cordiale, in cui si è parlato anche del futuro della 'pulce'.

Né Laporta né il Barça, infatti, hanno mai chiuso la porta a un ipotetico ritorno di Messi. La prossima estate, tuttavia, il Barcellona dovrà effettuare un taglio salariale per rispettare le condizioni economiche stabilita dalla Liga. A riaccendere la fantasia dei tifosi ci ha pensato lo stesso Messi che ha trascorso due giorni liberi a Barcellona, prima di tornare a Parigi questa mattina. Messi ha cenato con gli amici Busquets e Jordi Alba, immortalati sui social dalla moglie del campione del mondo, Antonela Roccuzzo.