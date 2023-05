Messico, migliaia di migranti in attesa di entrare negli Usa

Decaduta la misura introdotta da Trump per respingere i richiedenti asilo in virtù della pandemia

America del Nord alle prese con l'emergenza migranti al confine col Messico. Alla mezzanotte dell'11 maggio è infatti decaduto il 'Titolo 42', la misura introdotta da Trump per respingere i richiedenti asilo in virtù della pandemia. Decine di migliaia di migranti premono da giorni al confine, mettendo in stato d'emergenza El Paso, in Texas. Da oggi si prevede un'ondata di oltre 150mila persona. Ma Biden avverte: "Non sarà un via libera agli accessi".