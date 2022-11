Oggi la sfida valida per il Gruppo C

Il Messico debutta oggi ai Mondiali di Qatar 2022 affrontando la Polonia in un match valido per il Gruppo C. Intanto, sui social i tifosi della 'tricolor' documentano le condizioni degli alloggi che ospitano i fan arrivati dall'altra parte del mondo: mobili scadenti nelle camere-container e caos ovunque.