Agguato a Messina. Un uomo di 31 anni è morto dopo essere stato raggiunto da colpi di pistola, mentre era a bordo di un motorino. I carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi. Hanno sentito molte persone per ricostruire quanto accaduto. L'omicidio è avvenuto nel rione di Camaro intorno alle 14.30 di oggi. Si trova, inoltre, in gravi in ospedale un 35enne che era con la vittima.