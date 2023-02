Messina Denaro, arrestato il medico del boss

A distanza di tre settimane dall'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, i carabinieri del Ros hanno arrestato oggi a Campobello di Mazara (Trapani) Alfonso Tumbarello, 70 anni, ex medico di base da alcuni mesi in pensione. Il professionista è accusato di favoreggiamento aggravato per avere preso in cura Messina Denaro, affetto da un tumore. Messina Denaro era in cura con il falso nome di Andrea Bonafede.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip di Palermo Alfredo Montalto che ha accolto la richiesta del procuratore Maurizio de Lucia e dell'aggiunto Paolo Guido, che coordinano l'indagine. In manette anche una seconda persona che avrebbe svolto un ruolo nella consegna delle ricette a Messina Denaro, Andrea Bonafede, omonimo del geometra arrestato per avere prestato la sua identità al boss. Tumbarello era indagato dal giorno dopo la cattura di Messina Denaro. Oggi l'arresto a Campobello, nella sua abitazione.