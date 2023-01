"La mafia non passa"

"Arresto Messina Denaro da Palermo a Fiume oggi è un giorno buono per tutti! La mafia non passa". Lo scrive, in un tweet, Sergio De Caprio, il capitano 'Ultimo' che il 15 gennaio 1993, a capo dell'unità Crimor dei Ros dei Carabinieri arrestò il boss Totò Riina, commentando l'arresto di Matteo Messina Denaro.