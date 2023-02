Messina Denaro, da Céline a 'Pulp Fiction': libri e film nel covo del boss

Duecentododici film e una cinquantina di libri sono stati trovati nel Covo di Matteo Messina denaro a Campobello di Mazzara. Gli elenchi sono stati diffusi dai Carabinieri del Ros.

Tra i libri alcuni volumi di Charles Bukowsky e dello scrittore giapponese Haruki Murakami, 'Le Notti Bianche' di Fedor Dostoevskij, 'Se questo è un uomo' di Primo Levi, 'Viaggio al Termine della notte' di Louis Ferdinand Céline, ma anche 'La stanza numero 30' di Ilda Boccassini, poesie di Alda Merini e 'Non mi avete fatto niente' di Fabrizio Corona.

Tra i film molti i titoli di Quentin Tarantino: 'Django', 'Pulp Fiction', 'Kill Bill'1 e 2 , 'The Hateful eight' ma anche 'Apocalipse now', 'Il gladiatore', 'Blade Runner', 'Bastardi senza gloria', 'Sex and the city' e gli italiani 'Brutti sporchi e cattivi', 'Blow up', 'Il marchese del Grillo' e 'Benvenuti al Sud'.