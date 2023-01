Deve spiegare agli inquirenti come mai il boss latitante usasse la sua carta di identità

Il vero Andrea Bonafede, il nome scelto da Matteo Messina Denaro per potersi curare alla Maddalena di Palermo, è stato interrogato oggi pomeriggio dai carabinieri. L'uomo deve spiegare agli inquirenti come mai il boss latitante usasse la sua carta di identità, con tanto di professione 'geometra', come risulta dal documento pubblicato oggi dall'Adnkronos.