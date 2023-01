Messina Denaro, legale del boss è la nipote: "Sono sorpresa"

"Sono rimasta sorpresa anche io dalla nomina ricevuta da Matteo Messina Denaro, le dico la verità, non me l'aspettavo. Sono sincera". A parlare con l'Adnkronos è l'avvocata Lorenza Guttadauro, nipote e legale appena nominata dal capomafia di Castelvetrano dopo il suo arresto avvenuto ieri mattina. Lorenza Guttadauro è la figlia di Filippo Guttadauro e Rosalia Messina Denaro, sorella del boss di Castelvetrano.

"Ancora non mi è arrivata la notifica ufficiale - dice la legale - Ho ricevuto una telefonata informale in cui mi veniva comunicata la scelta del cliente, diciamo che sono ancora in attesa. Ora devo capire se questa nomina riguarda anche gli altri procedimenti in corso". Non è stata ancora fissata la data dell'interrogatorio di garanzia per l'ex latitante. Intanto, dopodomani, 19 gennaio, è prevista l'udienza all'aula bunker di Caltanissetta che vede imputato Messina Denaro per le stragi mafiose del '92. "Non so ancora se lo rappresenterò anche in quel processo", dice. Finora Messina Denaro ha avuto solo legali d'ufficio.

Lorenza Guttadauro è sposata con Luca Bellomo, che nel 2014 era finito in carcere con l’accusa di essere l’ultimo ambasciatore del padrino di Castelvetrano. La professionista ha anche difeso la zia Anna Patrizia, sorella di Messina Denaro, e il fratello Francesco, arrestati con l’accusa di essere il braccio operativo del capomafia. (di Elvira Terranova)