Messina Denaro, libro mastro nel covo del boss: trovati numeri e sigle

Numeri, nomi, sigle. Ecco cosa c'è sul libro mastro, un taccuino scritto a mano, trovato nel covo del boss Matteo Messina Denaro. Tra i documenti ritrovati nell'appartamento di via CB 31 a Campobello di Mazara (Trapani) gli investigatori, che da due giorni setacciano ogni angolo della casa, c'è questo taccuino da cui emergerebbe una rete di relazioni del capomafia in fuga per 30 anni. Non si sa ancora molto del contenuto, che dovrò essere decifrato, ma per gli inquirenti potrebbe trattarsi di un 'reperto' molto importante.