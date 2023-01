Messina Denaro, Meloni: "Chi sminuisce cattura infanga lavoro di eroi silenziosi"

"Tanti italiani hanno dato la loro stessa vita per un’Italia senza la mafia. Nel loro ricordo, continuerà la battaglia per estirpare la criminalità organizzata"

"Il suo nome era Filippo Salvi ed è il Maresciallo dei Carabinieri al quale i colleghi hanno dedicato l’arresto del boss Messina Denaro. Filippo aveva 36 anni ed era molto legato al suo lavoro, quando - nel 2007 - morì durante un’indagine proprio per cercare di arrivare al boss. Quando si tenta di sminuire il lavoro dei tanti uomini e donne che ogni giorno, con coraggio e spirito di abnegazione, dedicano la loro vita alla lotta alla criminalità organizzata, si infanga anche la memoria di eroi silenziosi come Filippo". Così la premier Giorgia Meloni, che posta una foto del giovane maresciallo dei Carabinieri scomparso nel 2007.

"Noi non vogliamo dimenticare il suo sacrificio e quello di tanti italiani che hanno dato la loro stessa vita per un’Italia senza la mafia - prosegue il presidente del Consiglio -. Nel loro ricordo, continuerà la battaglia per estirpare la criminalità organizzata".