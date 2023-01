Messina Denaro, nel primo covo trovati anche abiti femminili

C'erano anche abiti femminili, e più di uno, nel covo del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Segno che il capomafia aveva una relazione con una donna. Gli investigatori hanno trovato gli abiti femminili nel primo covo a vicolo San Vito, via Cb31, a Campobello di Mazara. Adesso si cerca di risalire all'identità della donna del boss.

E' stato intanto interrogato dai Carabinieri del Ros il proprietario del concessionario di auto di Palermo che ha venduto la Giulietta al boss. L'uomo ha detto agli investigatori che il capomafia non avrebbe pagato la somma di 10 mila euro in contanti ma in modo "tracciabile".