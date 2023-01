Messina Denaro, oggi l'interrogatorio di garanzia di Andrea Bonafede

Si terrà questa mattina, alle ore 11, presso il carcere Pagliarelli di Palermo, l'interrogatorio di garanzia di Andrea Bonafede, il geometra incensurato arrestato con l'accusa è di associazione mafiosa per avere prestato la sua identità al boss Matteo Messina Denaro.

Per il gip, che ha accolto la richiesta di misura cautelare del procuratore Maurizio de Lucia, dell’aggiunto Paolo Guido e del pm Piero Padova, Bonafede sarebbe un uomo d’onore riservato, un uomo, cioè, estraneo al giro stretto del boss utile proprio per allontanare i sospetti degli investigatori. Secondo gli inquirenti, Bonafede avrebbe ceduto al capomafia il proprio documento di identità affinché potesse metterci la sua fotografia. Il documento è stato utilizzato da Messina Denaro per accedere sotto falso nome alle cure del servizio sanitario nazionale almeno a partire dal 13 novembre 2020, quando fu operato all’ospedale di Mazara del Vallo.