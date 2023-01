Messina Denaro, Rotondi: "Saviano? Scriva un libro su effetti sequestro beni mafia"

Il deputato Fdi: "Lo vollero Maroni e Berlusconi, come carcere duro Andreotti. Loro sono i nemici della mafia, che infatti sa vendicarsi"

"Non commento la letteratura, la storia dice altro e cioè che il contrasto della mafia è avvenuto ad opera di governi di centrodestra". Gianfranco Rotondi, deputato Fdi e presidente di 'verde è popolare', replica seccamente a quanto asserito in una intervista sul quotidiano La Stampa da Roberto Saviano che, definendo il governo Meloni "...il meno antimafioso della nostra storia....", afferma che "...la mafia ama fare affari con chi sta al potere, indipendentemente dai colori....Ma la predilezione per la destra è testimoniata da una infinità di atti e documenti...".

Cosa suggerisce a Saviano? "Di scrivere un libro sugli effetti del sequestro dei beni della mafia, istituto fortemente voluto dal ministro Maroni e dal presidente Berlusconi - risponde all'Adnkronos - Questi sono i fatti, esattamente come un fatto è il carcere duro per i mafiosi istituito dal governo Andreotti. I nemici della mafia sono questi e infatti la mafia sa vendicarsi", conclude il deputato . (di Roberta Lanzara)