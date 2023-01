Messina Denaro, Saviano: "Era dove tutti sapevano fosse"

"Come tutti i capi era esattamente nel luogo dove tutti sapevano fosse". Roberto Saviano, su Twitter, si esprime così sull'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, catturato oggi a Palermo in una clinica. ''L'ultimo sovrano della generazione stragista di Cosa Nostra non è riuscito più a nascondersi. Arrestato 'U Siccu' Matteo Messina Denaro! Ovviamente era nella sua terra: come tutti i capi era esattamente nel luogo dove tutti sapevano fosse'', il tweet di Saviano.