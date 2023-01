Messina Denaro, Saviano: "Governo non è antimafia". Da Donzelli a Gasparri: "Farebbe meglio a tacere"

"Questo non è un governo antimafia". Così Roberto Saviano in un'intervista alla Stampa all'indomani dell'arresto di Messina Denaro. E ancora: "Cosa nostra preferisce fare affari con la destra". Immediate le repliche allo scrittore.

"Ha perso un'altra occasione per tacere, come sempre", dice all'Adnkronos Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, responsabile nazionale organizzazione del partito di Giorgia Meloni, commentando le dichiarazioni rilasciate dall'autore di 'Gomorra'. "Mi dispiace che in un momento in cui dovremmo tutti insieme festeggiare ed essere orgogliosi del risultato portato avanti da Procure, Polizia e Carabinieri, qualcuno, nel tentativo di screditare il governo, getti fango su una importantissima operazione e crei polemiche", prosegue il deputato di Fdi.

"Questo - insiste Donzelli - è un momento in cui l'Italia deve stare unita e dire grazie alle proprie istituzioni per una vittoria importante. Certo, non è la vittoria definitiva, dovremo andare fino in fondo nello sconfiggere la mafia ma è un risultato importante. Dispiacciono anche certe ricostruzioni che mettono in dubbio la bontà dell'operazione nel tentativo di screditare il governo, un po' come per dire: in realtà si sapeva dov'era il boss, il governo non ha fatto niente di che".

"Questo - attacca il parlamentare di Fdi - è un discredito non tanto per il governo ma per gli inquirenti che tutti i giorni combattono la mafia. Ma è anche un boomerang, perché se fosse vera la teoria che da anni si sapeva dov'era, perché finora nessuno lo ha arrestato e ci è voluto il governo della Meloni? Noi non crediamo sia così, crediamo sia un processo lungo di inchieste e approfondimenti: il metodo Dalla Chiesa, che ha portato a un risultato di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi", chiosa Donzelli.

"Il centrodestra quando è stato al Governo ha approvato le leggi antimafia più potenti e incisive che si siano mai state nella nostra storia. Le vere leggi antimafia, quelle sul sequestro per equivalente e della stabilizzazione del carcere duro le ha fatte il centrodestra. Io ritengo che dinnanzi all'antimafia non ci si debba dividere", afferma il governatore siciliano, Renato Schifani.

"Commentare quello che dice Saviano è assolutamente inutile e superfluo. Le sue opinioni sono per me irrilevanti. Mi è sembrato ostile anche all'ergastolo ostativo. Se lo avesse detto uno di noi ci avrebbero definito come dei para-mafiosi; se lo dice lui va bene". Così Maurizio Gasparri, senatore Fi e vice presidente del Senato.

"Non mi preoccupo di quello che dice Saviano - prosegue il senatore Fi dopo aver fatto riferimento a quanto affermato sull'ergastolo ostativo dallo scrittore (per Saviano "...contraddice la vocazione stessa della Costituzione...") - e consiglio di leggere i libri di Ciro Perna che su Saviano ha detto parole definitive. Non è conosciuto ma quando lo sarà - conclude - Saviano sarà molto, ma molto ridimensionato nella sua reputazione".

"Non commento la letteratura, la storia dice altro e cioè che il contrasto della mafia è avvenuto ad opera di governi di centrodestra". Gianfranco Rotondi, deputato Fdi e presidente di 'verde è popolare', replica seccamente a Saviano.

Cosa suggerisce a Saviano? "Di scrivere un libro sugli effetti del sequestro dei beni della mafia, istituto fortemente voluto dal ministro Maroni e dal presidente Berlusconi - risponde all'Adnkronos - Questi sono i fatti, esattamente come un fatto è il carcere duro per i mafiosi istituito dal governo Andreotti. I nemici della mafia sono questi e infatti la mafia sa vendicarsi", conclude il deputato.

"La mafia fa affari dove conviene. Io penso sempre alla frase del giudice Falcone: bisogna seguire i soldi per trovare le connessioni del malaffare". Così all'AdnKronos Sergio Costa (M5S), vicepresidente della Camera, ex ministro dell'Ambiente e generale dei Carabinieri, in aspettativa, ricordando che "lo Stato ha messo a punto un risultato importantissimo. Adesso si faccia chiarezza sui trent'anni di coperture: su chi, a tutti i livelli, ha fatto sì che lui potesse vivere indisturbato nel suo territorio. Qualcuno dovrà rispondere".