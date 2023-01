Messina Denaro, sindaco: "Castelvetrano si libera da cappa asfissiante"

"Oggi è una giornata storica per lo Stato, che ha vinto sulla latitanza e ha fatto giustizia. E per Castelvetrano è il giorno della liberazione da quella cappa asfissiante che aveva portato a un collegamento diretto fra il paese e Matteo Messina Denaro. Finalmente finisce questo binomio e l'immagine della città potrà essere accostata a grandi cose, come il Parco archeologico di Selinunte, il territorio del pane nero e delle olive di qualità Nocellara". Enzo Alfano, sindaco pentastellato di Castelvetrano, città natale dell'ex primula rossa Matteo Messina Denaro, parlando con l'Adnkronos non nasconde la sua felicità e il suo ottimismo per il futuro della sua città.

La figura del boss latitante è stata per anni una "catena" per Castelvetrano che oggi festeggia la sua cattura dopo 30 anni di latitanza. "In città - racconta si respira un clima di felicità, di liberazione, perché davvero fino ad oggi Messina Denaro è stato sentito come un peso, come ciò che ci precludeva la possibilità di accostare il nostro paese a veri valori e grandi cose".

Da anni Castelvetrano ha ripudiato la mafia e il suo capo, nonostante qui vivano ancora l'anziana madre e alcuni suoi familiari. "Nel 2015 Messina Denaro è stato cancellato dalle liste anagrafiche per evidenziare ancora di più che come cittadino non lo volevamo" racconta il sindaco che per mercoledì mattina, alle 9, nella piazza del paese, ha organizzato una manifestazione "rivolta soprattutto agli studenti, perché è ai giovani che prima di tutto dobbiamo parlare". Ma già stasera, nella piazza del paese, ci si riunirà per festeggiare la cattura dell'ex primula rossa e per ringraziare magistratura e forze dell'ordine "che non hanno mai smesso di crederci".

Alfano sa bene però "che la vittoria di oggi non significa che la mafia è finita. Dobbiamo continuare ad essere vigili". La speranza, aggiunge, è che "questa cattura possa dare agli inquirenti nuove informazioni, che si possa fare luce sui tanti misteri che ancora avvolgono il nostro Paese. Messina Denaro è conoscitore di stragi, di tanti segreti che potrebbero essere svelati e far luce anche su conniventi, se ci sono stati. Spero che anche lui possa essere pervaso dalla voglia di purificarsi e di vuotare il sacco".