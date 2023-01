Messina Denaro, Tiani (Siap): "Vittoria dello Stato, zona grigia si combatte con investimenti"

"L'arresto di Matteo Messina Denaro, l'ultimo interprete della stagione stragista, terroristica-mafiosa che ha insanguinato l'Italia negli anni novanta, è segno inequivocabile della forza democratica dello Stato e dei suoi pilastri fondanti di legalità e giustizia. E' per questo che in primis, sento di ringraziare i colleghi del Ros Carabinieri e i Magistrati della Procura di Palermo, che hanno effettuato l'arresto, ma non vanno dimenticati tutti i magistrati e gli investigatori della Polizia di Stato e Guardia di Finanza che da decenni operano nella complessa e difficile opera di contrasto alle mafie e cattura dei latitanti". Lo dice in una nota Giuseppe Tiani, segretario generale del Siap.

"L’arresto di Matteo Messina Denaro dimostra che quando le preposte istituzioni lavorano serenamente sul piano operativo e della collaborazione fiduciaria interistituzionale - continua - le forze di Polizia rispondono sempre positivamente, con sacrificio e spirito di servizio verso lo Stato e la comunità. Questo il punto nodale, anche e soprattutto in relazione al dibattito in corso in queste ore circa la zona grigia, che ha consentito, in maniera connivente, subita o inconsapevole, la latitanza durata 30 anni. Se si vuole perimetrare e ridurre sempre più l'agibilità dei mafiosi è necessario mettere le forze di Polizia e la Magistratura nelle migliori condizioni per poterlo fare. Ragioni per cui, da tempo evidenziamo, l’esigenza di un confronto con il nuovo Governo, così come è stato fatto dai precedenti".

"Il sindacato dei poliziotti e i rappresentanti del mondo delle uniformi sono portatrici di istanze, che possono, contribuire da punti di vista diversi, ha offrire spunti e priorità per alcune criticità dei temi afferenti le diverse sfaccettature che compongono il bene comune sicurezza pubblica. La tematica della sicurezza è sentita sempre più da cittadini e imprese trasversalmente rispetto agli schieramenti politici - aggiunge il sindacalista - proprio per le ricadute che ha sullo sviluppo delle economie e dei lavori. La nuova sfida è passare dalla sicurezza partecipata alla sicurezza condivisa, cioè una sicurezza che allarghi il proprio perimetro, dalla condivisione e collaborazione dell'attività tra soggetti istituzionali e Forze dell’Ordine al coinvolgendo dei cittadini per una cultura responsabile della sicurezza e legalità. La credibilità dello Stato e lo spirito pubblico del sue più delicate istituzioni sono necessarie, se crediamo, in un processo collettivo che riaffermi l'esigenza di garantire la sicurezza di tutti i territori del paese dal Sud al Nord, precondizione dello sviluppo e della crescita civile di tutto il Paese".