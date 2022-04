La Guardi di finanza di Messina, ha sequestrato 7 Kg di cocaina in transito al porto di Messina e tratto in arresto 2 persone, un uomo straniero ed una donna italiana, appena sbarcati in auto dalla Calabria. domiciliari. Il complessivo quantitativo di droga sottoposto a sequestro, opportunamente miscelato con altre sostanze da taglio, avrebbe potuto fruttare, sulle piazze di spaccio della provincia, oltre 1.800.000 euro.