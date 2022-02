Meta, 'non lasciamo Europa ma su dati servono regole chiare'

"Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall'Europa". Così un portavoce di Meta, la holding cui fanno capo Facebook e Instagram, replica alle voci di un possibile ritiro nate in seguito alla diffusione di alcune parti del suo rapporto annuale alla Sec.

"Semplicemente Meta, come molte altre aziende, organizzazioni e servizi, si basa sul trasferimento di dati tra l'Ue e gli Stati Uniti per poter offrire servizi globali. Come altre aziende, per fornire un servizio globale, seguiamo le regole europee e ci basiamo sulle Clausole Contrattuali Tipo (Standard Contractual Clauses) e su adeguate misure di protezione dei dati" precisa il portavoce.

"Le aziende, fondamentalmente, hanno bisogno di regole chiare e globali per proteggere a lungo termine i flussi di dati tra Stati Uniti ed Ue, e come più di 70 altre aziende in una vasta gamma di settori, mano mano che la situazione si evolve, stiamo monitorando da vicino il potenziale impatto sulle nostre operazioni europee" conclude il portavoce Meta.