Metal Gear Solid 3, annunciato il remake per PS5, Xbox e PC

Konami ha annunciato Metal Gear Solid 4 Delta: Snake Eater, remake del terzo episodio della saga di Video Kojima, uscito nel 2004 su PS2. Attualmente in produzione, il titolo sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il remake, secondo quanto annunciato da Konami, sarà "fedele" all'originale. Sarà caratterizzato dalle voci originali dei protagonisti, da una ricca storyline e dalle meccaniche survival in ambienti ostili, il tutto enfatizzato da una grafica e una colonna sonora completamente ridisegnate. Il tutto senza il coinvolgimento del creatore dell'originale, Hideo Kojima appunto, che ha lasciato Konami dopo Metal Gear Solid 4 e attualmente è impegnato nella realizzazione di Death Stranding 2. In attesa dell’uscita del remake, i fan avranno la possibilità di rivivere i primi tre titoli del franchise Metal Gear Solid grazie alla Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, annunciata nella stessa occasione. Il volume 1 includerà i primi tre capitoli della serie in versione HD ma identici agli originali. Era da tempo che Konami aveva tolto dallo store i giochi originali di Metal Gear Solid, e con questa occasione di rispolvero della saga ha promesso di rimediare, anche se non è stata svelata una data di lancio né per Metal Geat Solid Delta né per la Collection. Konami è attualmente al lavoro anche sul remake di Silent Hill 2, altro titolo storico dell'era PlayStation 1.