Metalmeccanici, clausola salvaguardia neutralizza inflazione: +123 euro in busta paga

(di Alessandra Testorio) - La clausola di salvaguardia inserita da Fim Fiom e Uilm nel contratto nazionale dei metalmeccanici ha neutralizzato buona parte dell'inflazione che sta erodendo il potere d'acquisto dei salari: gli oltre 1,5 milioni di tute blu vedranno infatti lievitare a giugno la terza tranche dell'aumento salariale concordato nel contratto firmato nel 2021. I 27 euro medi stimati alla sottoscrizione dell'accordo per un terzo livello lasciano il posto a 123 euro, 96,4 euro in più. La decisione, dunque, di prevedere un aggiustamento sui minimi nel caso in cui l’inflazione registrata a consuntivo dall'indice Ipca al netto dei beni energetici importati, fosse stata superiore a quella stabilita in sede di sottoscrizione del Contratto, ha tutelato almeno parzialmente le buste paga. Alla terza tranche infatti sarà perciò applicato integralmente l'aumento del 6,6% registrato oggi dall'Istat per il 2022 che ha così aggiornato i numeri dell'indicatore di riferimento dell'inflazione per i rinnovi contrattuali. L'aumento salariale dunque, calibrato in relazione ai livelli professionali, si tradurrà per un primo livello in 99,6 euro in più per arrivare a +162 euro per un quadro. Ben altre cifre se non ci fosse stata la clausola di salvaguardia: i lavoratori di primo livello avrebbero intascato 21,79 euro; quelli di un terzo livello 27 euro; mentre i quadri non avrebbero percepito più di 35 euro.

Più che soddisfatti i sindacati che lunedì prossimo, 12 giugno, si ritroveranno con Federmeccanica e Assistal per formalizzare gli incrementi salariali. "Si tratta di una soluzione positiva, unica nel panorama contrattuale del nostro Paese, originale e frutto di un contratto innovativo e maturo", spiega Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl. "Determinare gli aumenti salariali durante e non solo a fine contratto è una scelta pragmatica e molto utile. Con questa formula, mettiamo nelle buste paga dei metalmeccanici un robusto sostegno economico, recuperando subito il potere d’acquisto eroso dall’inflazione, senza dover aspettare la scadenza del contratto fra un anno. Certo, questo importante risultato lascia aperta una verifica complessiva sulla difesa dell’intero potere di acquisto delle buste paga, che andrà verificata a fine contratto", aggiunge.

Il punto infatti è e resta quello relativo all'Ipca, l'indice su cui sono calcolate le integrazioni salariale che, depurata dall’inflazione dei beni energetici importati, "è un parametro che nel medio-lungo periodo ha sempre retto, ma oggi sconta un forte scostamento al ribasso dovuto alla grande crescita dei prezzi di gas ed elettricità dello scorso anno". Non solo. A questo si associa la perdita causata da una fiammeggiante inflazione: "chiederemo alle singole aziende di non procedere all’assorbimento dei superminimi per la quota degli aumenti contrattuali", annuncia ancora Benaglia.

Soddisfatta anche la Fiom che plaude alla funzione di protezione svolta dal contratto nazionale e chiede per questo al governo "detassare gli aumenti salariali sui minimi". Il Ccnl dei metalmeccanici "difende il potere d’acquisto dei salari dei lavoratori. Il Governo deve intervenire con un provvedimento legislativo per detassare il salario in paga base dei lavoratori", dice il leader Michele De Palma che ribadisce come "gli aumenti salariali siano stati conquistati grazie alla clausola di garanzia inserita nell’ultimo rinnovo contrattuale del 5 febbraio 2021 che adegua le retribuzioni all'aumentare del costo della vita". Una decisione, questa, che Rocco Palombella segretario generale Uilm, giudica "lungimirante". “Oggi i lavoratori metalmeccanici hanno ricevuto una bella notizia e ancora una volta siamo stati lungimiranti adottando una soluzione unica nel suo genere, uno strumento importante che adeguando i salari al costo della vita restituisce ai nostri lavoratori una parte del potere di acquisto che avrebbero altrimenti perso”, spiega .

Intanto le tute blu di Cgil, Cisl e Uil cominciano a guardare alla prossima tornata contrattuale. Il rinnovo del Ccnl Federmeccanica-Assistal infatti è in calendario per metà del 2024 e i sindacati contano di iniziare a stendere la piattaforma unitaria già dal prossimo dicembre. Ma la clausola di salvaguardia fissa un precedente e paletti precisi.

"Imposteremo la prossima piattaforma contrattuale con due obiettivi salariali: riaffermare la piena difesa del potere di acquisto tipica del ruolo dei Ccnl e riacquisire quell’incremento dei salari reali legato al valore del lavoro e alla riforma dell’inquadramento che avevamo pattuito che il rialzo dell’inflazione ha bruciato”, preannuncia Benaglia. E ad annunciare di voler premere sull'acceleratore degli aumenti salariali anche Palombella: "occorrerà garantire il mantenimento della clausola di salvaguardia e puntare ancora sull’incremento salariale e sul recupero del potere di acquisto, poiché luce del cambiamento epocale che si sta determinando, il recupero dell’inflazione non può essere considerato sufficiente a garantire ai lavoratori una vita dignitosa”, dice ancora. “In un momento storico come questo, di enormi difficoltà, il sindacato metalmeccanico ha fatto sicuramente la differenza e senza ombra di dubbio continuerà a farla”, conclude Palombella.