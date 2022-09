Meteo estremo, l'allarme inascoltato già 20 anni fa

"Temperature record in Europa, ondate di calore sempre più frequenti, alluvioni devastanti in aree povere e impreparate. Aumento della distruzione causata dagli uragani, siccità e carestie in Africa. Il clima darà sempre più spesso luogo a fenomeni estremi senza precedenti". Era questa la previsione lanciata 10 anni fa degli scienziati del clima delle Nazioni Unite; e quest'estate, come già quelle precedenti, tra record di temperatura, alluvioni in e siccità drammatiche in tutto il mondo, ha purtroppo confermato quanto il nostro clima stia veramente cambiando.