Meteo, in arrivo freddo e un nuovo ciclone sull'Italia

Due pericolosi cicloni in meno di 7 giorni hanno colpito l’Italia provocando vittime in Campania (2 con il ciclone Poppea e almeno 7 con il ciclone del weekend appena passato). L’Italia sarà pronta all’arrivo del nuovo ciclone atteso da martedì 29?

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ancora una volta mette in allerta le regioni meridionali, infatti dopo un lunedì di tregua dalle piogge nel corso di martedì l’ennesimo ciclone piomberà sull’Italia. Il vortice giungerà sul Mediterraneo dal golfo del Leone, quindi raggiungerà velocemente la Sardegna, la Sicilia e attraverserà tutto il Sud. Il tempo è previsto in peggioramento sulle Isole Maggiori e in spostamento verso la Calabria, la Basilicata, la Campania e la Puglia. Piogge abbondanti e anche sotto forma di nubifragio o alluvione lampo potranno colpire tutte queste regioni, ma in particolar modo i settori ionici. Il rischio idrogeologico sarà da considerare alto. Piogge sono attese anche al Nord, ma in genere di debole intensità. Il transito del ciclone nella giornata di mercoledì causerà ancora piogge al Sud, ma pure sulle regioni adriatiche centrali dove sugli Appennini tornerà a cadere la neve di poco al di sopra dei 1100 metri.

La settimana però non sarà solo contraddistinta dal passaggio del ciclone, ma anche da un clima decisamente più freddo; infatti nel weekend appena passato hanno iniziato ad affluire venti via via più freddi dai Balcani. Le temperature di conseguenza tenderanno a diminuire su tutte le regioni, soprattutto di giorno quando al Nord difficilmente si raggiungeranno valori a due cifre, se non in Liguria, al Centro di poco sopra i 12°C e al Sud sempre sotto i 17°C. A conti fatti i valori termici, dopo ben quasi un anno, andranno sotto la media del periodo un po’ ovunque. Un bel radicale cambiamento a livello atmosferico.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 28. Al nord: cielo coperto e clima più freddo. Al centro: cielo molto nuvoloso o coperto. Al sud: nubi irregolari.

Martedì 29. Al nord: pioggia debole in pianura, nevicate in montagna. Al centro: peggiora in Sardegna, piogge in arrivo sulle Adriatiche. Al sud: diffuso maltempo dalla Sicilia verso la Calabria

Mercoledì 30. Al nord: nubi irregolari. Al centro: piogge sulle Adriatiche. Al sud: piogge diffuse con locali temporali.

Tendenza: da Venerdì perturbazione al Nord e poi al Centro con nevicate a bassa quota sulle Alpi.