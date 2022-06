Meteo Italia, Caronte e caldo record al Centro-Sud. Temporali a Nord

Italia divisa in due dal meteo oggi 28 giugno. Ancora Caronte e caldo record al Centro e al Sud, pioggia e temporali violenti al Nord. Sole e temperature elevate saranno una costante anche nelle prossime ore dal Centro in giù. A Roma ieri, con 40,7 gradi, è stato superato di ben 2 gradi il precedente record del 2019 per quanto riguarda giugno ed è superato di 0,2 gradi il record storico assoluto di sempre che risaliva all’agosto 2007. Ma anche a Firenze e Latina il valore max è stato da primato.

In altre zone, una breve intensa pausa temporalesca è in arrivo oggi: i fenomeni più violenti colpiranno Piemonte, Lombardia e Liguria ma attenzione anche ad Emilia, nord Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli. Si potrebbero avere downbursts, i colpi di vento associati ai temporali, grandine grossa e tornado, una situazione potenzialmente molto pericolosa nelle prossime ore. E questa situazione, come scritto più volte, è strettamente legata al caldo infernale di Caronte: tutto il vapore, il calore, tutta l’energia accumulata in questi giorni fungerà purtroppo da combustibile per la formazione di supercelle temporalesche, in particolare nell’umido catino padano.

Una novità importante da segnalare nel contesto caldissimo di Caronte che domina da circa 10 giorni l’Italia con un caldo opprimente. La parentesi temporalesca colpirà il Nord, mentre al Centro-Sud avremo ancora il super-picco di caldo: non sono esclusi 45-46°C nelle zone interne della Sicilia, 43-44°C tra Calabria, Basilicata e Puglia, 38-40°C ancora da record tra Firenze e Napoli e quasi tutte le città di questo settore soffriranno.

I valori prossimi ai 45-46°C attesi in Sicilia potrebbero far vacillare anche il record europeo di caldo dell’anno scorso a Floridia in provincia di Siracusa: l’11 Agosto 2021 toccammo 48,8°C battendo il precedente record di 48°C ad Atene nel 1977. Temperature tipiche dell’Algeria o del Medio Oriente in pieno Giugno: oramai i cambiamenti climatici sono in atto anche in Italia.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che Caronte ci accompagnerà per almeno altri 10 giorni al Sud con frequenti 40° C all’ombra e oltre; al Nord e parte del Centro domani avremo una breve parentesi più fresca ma poi il caldo africano tornerà almeno fino al 6 luglio. All'orizzonte forse vediamo sulle regioni settentrionali un parziale cedimento di Caronte dal 7 Luglio in poi, ma è da confermare.

Intanto, per le prossime ore, prudenza per gli abitanti del Nord-Ovest e localmente anche toscani e triveneti. I temporali in formazione nelle prossime ore potrebbero essere decisamente pericolosi.

LE PREVISIONI NEL DETTAGLIO:

Martedì 28. Al Nord: pressione in calo, violenti temporali fino in pianura al Nordovest, verso Nordest entro sera. Al Centro: un po' instabile sul Nord della Toscana, sole e caldo estremo altrove. Al Sud: condizioni di tempo stabile e soleggiato dappertutto con caldo estremo eccezionale.

Mercoledì 29. Al Nord: ultime note instabili sulle Alpi e Prealpi orientali, sole prevalente altrove e clima più caldo. Al Centro: bel tempo prevalente, tutto sole e caldo. Al Sud: tanto sole ovunque, fino a 40 gradi ed oltre nelle zone interne.

Giovedì 30. Al Nord: soleggiato e molto caldo. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: continua una fase decisamente rovente con picchi oltre i 40°C.

Tendenza. Isolati temporali pomeridiani confinati sulle Alpi. Temperature sempre ben al di sopra delle medie stagionali con condizioni di disagio su gran parte dell’Italia almeno fino al 6 Luglio.