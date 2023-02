Meteo Italia, tempo stabile per un'altra settimana ma c'è l'allarme smog

Tempo stabile e soleggiato sull'Italia almeno per un'altra settimana. Ma la permanenza dell'anticiclone non porta solo buone notizie: la stabilità climatica causa infatti un rapido accumulo di polveri sottili e smog mentre il clima sostanzialmente secco aggrava sempre più la siccità nelle aree dove mancano piogge significative da un lungo periodo.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega come la persistenza di un anticiclone invernale causa infatti frequenti inversioni termiche con l’aria fredda che scende nei bassi strati e che intrappola lo smog: e poiché la parola smog viene dall’incrocio di smoke+fog, ecco che non avremo il sole ovunque; in Pianura Padana e in alcune valli del Centro-Sud ritroveremo la nebbia (fog) che causerà cieli grigi durante la notte e, parzialmente, anche durante il giorno.

Per quanto riguarda invece la siccità, le regioni a maggiore rischio sono sempre le stesse, quelle del Nord-Ovest, dove i grandi laghi presentano un riempimento minimo del 35%, e localmente quelle dell’estremo Sud: al meridione va detto, per fortuna, che la scorsa settimana sono arrivati veri e propri nubifragi di neve con più di 2 metri di accumulo: questa neve fonderà con le temperature miti dei prossimi giorni ed alimenterà lentamente le falde idriche del Sud.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 15. Al nord: in prevalenza soleggiato, nebbie notturne in Val Padana. Al centro: soleggiato. Al sud: sole prevalente.

Giovedì 16. Al nord: bel tempo salvo nebbie in pianura e nubi sulla Liguria di Levante. Al centro: nebbie sulle valli, nubi marittime su coste tirreniche e sparse in Sardegna. Al sud: soleggiato.

Venerdì 17. Al nord: bel tempo salvo nebbie in pianura e nubi in Liguria. Al centro: nebbie sulle valli, nubi marittime su coste tirreniche e cielo nuvoloso in Sardegna. Al sud: soleggiato salvo nubi in Campania.

Tendenza. Continua il dominio dell’anticiclone, ma durante il weekend arrivano correnti più umide, con un po’ di nubi e pioviggine locale al Centro-Nord.