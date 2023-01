Caldo anom,alo fino a sabato, nebbie e smog in Pianura padana, sole in montagna e, da domenica, precipitazioni per almeno due o tre giorni. Queste le previsioni meteo per il ponte dell'Epifania. Da domenica 8 gennaio si annunciano piogge diffuse. Le temperature resteranno relativamente oltre la norma per almeno una decina di giorni.